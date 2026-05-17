◆体操ＮＨＫ杯第２日（１６日、東京体育館）体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・ロッテルダム）代表最終選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表最終選考を兼ねた大会で、男子２回目は全日本の得点を持ち点として個人総合で争われ、２４年パリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）は、３４１・３６２点で大逆転で３連覇を果たした。ライバル橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）に１・１８１点差と