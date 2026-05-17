◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節岡山２−０清水（１７日・ＪＦＥ晴れの国スタジアム）清水は岡山に０―２で敗れ、今季初の４連勝はならなかった。前半１１分、相手のスローインからＤＦがかわされて、岡山のＭＦ白井康介（３２）に右足で先制点を決められた。後半３４分には途中出場のＦＷレオ・ガウショ（２４）に右足で２点目を決められ、０−２とされた。２戦連続ゴールが期待された清水のＦＷ呉世勲（２７）は