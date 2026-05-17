◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）「７番・三塁」で１４試合ぶりにスタメン出場している巨人の坂本勇人内野手が、守備でチームを救う好プレーを見せた。１―０の６回２死一、二塁だった。ＤｅＮＡの６番・宮下が放った三塁線への強烈なライナーに反応し、半身の姿勢で頭上でダイレクトキャッチ。抜ければ確実に同点となっていたなかで、先発・竹丸を救うビッグプレーとなった。坂本は「７番・三塁