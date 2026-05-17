大分県内の障害者スポーツの祭典、県パラスポーツ大会が16日に開かれ、選手たちが記録を目指し汗を流していました。 この大会は障害者の社会参加の推進などを目的に毎年開かれているもので、2026年に県障がい者スポーツ大会から名称を変更しました。 16日は合同開会式が行われ、選手の代表2人が「勝利を目指して戦います」と選手宣誓をしました。 大会は7つの競技が4月から順次行われています。 16日は