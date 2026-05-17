地元の戦争遺構を巡るウォーキングイベントが16日、大分県宇佐市で行われました。 このイベントは地域づくり団体の豊の国宇佐市塾が毎年この時期に行っているもので、今回が20回目の開催です。 16日はおよそ250人が参加し、宇佐海軍航空隊ゆかりの戦争遺構を巡るおよそ6キロのコースを歩きました。 地元の小学生たちもガイドを務め、柳ヶ浦小学校の塀にはアメリカ軍の機銃掃射による銃弾の跡が残っていることな