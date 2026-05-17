ボートレース浜名湖場内サンホールで17日、「SGボートレースオールスター感謝祭in浜名湖」が開催された。SGオールスターに出場する篠崎元志（40＝福岡）、菅章哉（37＝徳島）、実森美祐（29＝広島）、井上遥妃（23＝徳島）と静岡支部の川井萌（24）、刑部亜里紗（29）、山口晃朋（25）、村松将平（25）が参加。ファン参加型のクイズ大会で盛り上がった。クイズの1、2問目は全チーム正解と好調な滑り出し。3問目で「谷野錬志