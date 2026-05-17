◇プロ野球パ・リーグ ロッテーオリックス（17日、ZOZOマリン）ソト選手が6回、試合をひっくり返す逆転3ランを放ちました。ここまで3連勝中のロッテはこの日、3回に先制を許します。奮起したい打線ですが、オリックスの先発・曽谷龍平投手の前に決定打が出ず。好機をつかむ場面もありましたが、無得点で抑えられていました。それでも6回、2アウトから死球とヒットで好機をつかむと、打席に向かったのは久しぶりのスタメン起用とな