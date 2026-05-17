大分県豊後高田市の春の一大イベント「豊後高田五月祭」が16日から始まり、会場は多くの人で賑わっていました。 このイベントは地域を盛り上げようと、豊後高田市などが毎年開いているものです。 16日は開会式が行われ、昭和の町の誕生25周年を記念して、祝いの餅が無料で振舞われました。 会場には市の特産の白ネギを丸ごと焼いて提供する店や、輪投げを楽しめる店などが立ち並び、多くの人で賑わっていました。 ◆訪れた