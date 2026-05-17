女子プロレスのスターダムは17日、後楽園ホールで「STARDOMinKORAKUEN2026May」を行った。セミではアーティスト・オブ・スターダム選手権で王者組のフキゲンです★、吏南、小波組に向後桃、飯田沙耶、羽南組が挑戦した。挑戦者組が先制攻撃。飯田がフキゲンです★をボディースラム、羽南につなぐ。場外戦へ。小波が羽南を椅子攻撃し、吏南は飯田を痛めつける。小波につなぐと羽南の左腕を集中攻撃した。吏南へつなぎ、同