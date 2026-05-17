結成１６年以上のプロ漫才師による漫才賞レース「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６」グランプリファイナルが１６日、東京・台場のフジテレビで開催され、結成１８年目のトットが優勝した。互いに３本目ネタでの勝負となる決勝でトットと対戦したのは、初回大会から４年連続ファイナル進出している金属バット。準決勝は祝日に順位を付ける、しゃべくりの正統派漫才だったが…。決勝では、小林圭輔が友保隼平