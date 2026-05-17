ABCテレビアナウンサーの公式Xが17日までに更新され、2026年入社の新人アナウンサー2人の配属が発表された。【写真】ABCテレビ2026年入社の新人アナ瀧口美咲アナ＆枝廣二葉アナ11日に「アナウンス部に新しい仲間が本日、2026年入社の新人がアナウンス部に配属されました」と、2人の写真を公開。山梨県出身の瀧口美咲アナ（たきぐち みさき）、東京都出身の枝廣二葉アナ（えだひろ ふたば）と紹介された。「2人とも関東