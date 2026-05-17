◇明治安田J1百年構想リーグ第17節鹿島2―0千葉（2026年5月17日フクダ電子アリーナ）鹿島が敵地で千葉を下し、東地区首位突破を決めた。今季初めて4―2―3―1の布陣で臨み、MF荒木遼太郎がトップ下で先発。0―0の前半43分、左MFで先発したFW鈴木優磨のプレスから敵陣でボールを奪うと、最後は荒木がゴール右から右足を振り抜いて先制点を挙げた。荒木の公式戦での得点はFC東京時代の24年9月21日浦和戦以来、約1年8カ