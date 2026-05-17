お笑いコンビ「ダブルヒガシ」の大東翔生（33）が17日放送のカンテレ「お笑いワイドショー マルコポロリ！」（日曜後1・59）に出演。仲良し軍団メンバーの“明暗”を語った。この日は豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラ、バッテリィズ・エースとの若手芸人軍団「ギャンしょいエース」として登場。ギャンブルを趣味にする軍団のきずなをアピールした。MC・東野幸治から「エースがM-1で結果残したやん。うれしかった？ジェ