きょう未明、東京・渋谷区の交差点で乗用車とタクシーが衝突し、乗用車を運転していた男性がけがをしました。警視庁によりますと、きょう午前0時半ごろ、渋谷区神南の交差点で渋谷から原宿方向に直進していた乗用車と、渋谷方向へ向かって右折しようとしていたタクシーが衝突しました。この事故で、乗用車を運転していた男性が病院に運ばれましたが軽傷です。また、タクシーには乗客は乗っておらず、運転手にけがはありませんでし