お笑いコンビ、オードリーの春日俊彰（47）が、16日放送のTOKYO FM「川島明そもそもの話」（土曜午後5時）にゲスト出演。自身が“終わらせた”テレビ番組の人気企画について語った。オードリーは2008年の漫才日本一決定戦「M−1グランプリ」で準優勝し、一躍ブレーク。その後は春日の“ケチキャラ”でテレビに引っ張りだこになり「風呂なしアパートに住んで。あめ玉をペットボトルの水に入れてあめジュース作るだ。お店の換気扇