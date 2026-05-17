5月17日、横浜BUNTAIで「三井不動産カップ2026（神奈川大会）バスケットボール女子日本代表国際試合」が開催され、女子日本代表（FIBAランキング10位）が女子ラトビア代表（同35位）に76－69で快勝した。 前日の試合でも98－73で快勝した日本は、髙田真希、渡嘉敷来夢、舘山萌菜、田中こころ、林咲希をスターティングファイブに起用。試合は田中のシュートで日本が先制したものの、シ