伊藤美来が、2026年10月に迎えるソロアーティストデビュー10周年プロジェクトの構想を発表。本人が制作宣言をしていた5thアルバムのタイトルや、ベストアルバムの収録内容が公開され、インストゥルメンタルアルバムを配信リリースすることを発表した。 （関連：内田真礼、伊藤美来、富田美憂……話題のアニメ彩る女性声優の歌声楽曲と作品を引き立てる表現にも注目） 本情報は、本日5月17日に川口総合文