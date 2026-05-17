５月15日、14時からスタートしたA代表のメンバー発表。北中米ワールドカップを戦う26名の選手が、森保一監督の口から一人ひとり読み上げられた。39歳で５度目の出場となるDF長友佑都（FC東京）やキャプテンを務めるMF遠藤航（リバプール）といった日本を長年支えてきたベテラン選手はもちろん、MF堂安律（フランクフルト）やMF久保建英（レアル・ソシエダ）という主力組も順当に招集。怪我の影響が心配されたDF冨安健洋、DF板