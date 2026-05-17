「着ているのか、脱いでいるのか」。街中で偶然捉えられた女優ハン・ソヒのプライベートな姿に対し、そのような反応が巻き起こっている。【写真】ハン・ソヒだけじゃない…“タトゥー後悔”に苦しむ韓国美女スター最近、韓国のオンラインコミュニティにおいて、ソウル漢南洞（ハンナムドン）で友人と共に歩くハン・ソヒの映像が拡散された。映像の中の彼女はマスクで顔を隠していたものの、際立った小顔やスタイルの良さ、独特なオ