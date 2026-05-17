J１百年構想リーグの地域リーグラウンドEASTの１位が確定した。５月17日に行なわれたEAST第17節で、首位に立つ鹿島は敵地で最下位の千葉と対戦した。90分での勝利、もしくはPK戦勝ちでEAST１位が決まる鹿島は、序盤からペースを握り、効果的にチャンスを演出する。そして43分、先制に成功。ハイプレスでボールを奪い、鈴木優磨のお膳立てから荒木遼太郎が渾身の右足シュートをねじ込んだ。 １点リードで迎えた後半