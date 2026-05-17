ジュニア公式Instagramでは、ACEesの深田竜生の動画を公開した。 ■ACEes・深田竜生の動画にメロいと反響 【動画】メロいと反響！深田竜生が犬と戯れるわちゃわちゃ動画 この日の深田は、黒のロングTシャツにライン入りのジャージパンツというラフなコーデで登場。動画では海岸へと続く細い道で犬と歩くところから始まる。 深田は「初めてワンちゃんの散歩したー！」と綴り、犬を連れて海辺を散歩する後