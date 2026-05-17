【写真】井ノ原快彦と松岡昌宏の2ショットに“イケオジ”の声【写真】40代最後の日は若林正恭と過ごす 井ノ原快彦が5月17日に50歳の誕生日を迎え、松岡昌宏が主演を務める舞台『はがきの王様』を観劇したことを報告した。 ■井ノ原快彦「50歳の誕生日にこいつに会いにきました」 井ノ原は「50歳の誕生日にこいつに会いにきました」と切り出し、松岡との2ショット写真など計4点の写真を投稿した。 1点目は客席で互いを指差