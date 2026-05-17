卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（世界卓球）」が4月28日から5月10日にかけて行われ、日本男子は2016年クアラルンプール大会以来となる決勝進出を果たし、銀メダルを獲得した。そうした中、WTT公式サイトのXは大会のベストラリーを紹介しており、日本男子では張本智和（トヨタ自動車）のプレーが上位にランクインした。 ■決勝中国戦での技あり一打 日本は張本智、