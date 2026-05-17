2026年5月13日、韓国メディア・朝鮮ビズによると、人気アイドルグループ「BTS（防弾少年団）」のジョングクさんらの個人情報を不正に収集し、金融口座や暗号資産（仮想通貨）から380億ウォン（約40億円）以上を盗み出したハッキング組織のリーダー格の中国籍の男がタイ・バンコクで検挙された。韓国法務部は12日午前、男を韓国へ送還したと明らかにした。男はタイなど海外にハッキング組織を構築し、23年8月から今年4月にかけて個