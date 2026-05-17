◇セ・リーグ阪神―広島（2026年5月17日甲子園）阪神の才木浩人投手（27）が痛烈なピッチャーライナーを好捕して自らを救った。6回2死で対峙した広島・小園に対してフルカウントから投じた8球目の直球を捉えられた打球は、強襲のライナーとなったが素早く出したグラブで好捕。これ以上ないタイミングでグラブに収まったボールを見て驚きの表情を浮かべた右腕はニヤリと笑った。一方で、中前へ抜けようかというヒット性