15日、今年初のナイターファンファーレが響いたメーン11R「競馬ブック杯」（A1A2、フルゲート12頭立て、ダート1230メートル）は9番人気の伏兵ナリタシン（牡6＝坂本、父リオンディーズ）が接戦を制して1着。8戦ぶりの勝利をつかんだ。ナタのような切れ味鋭い剛脚がさく裂した。道中は最後方でためるだけ脚をため、3コーナーから進出開始。この時点で先頭とは10馬身以上の差があったが、先頭集団が大混戦となったことで流れが向