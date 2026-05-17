お笑い芸人の有吉弘行が16日、自身のインスタグラムを更新。砂場での“足アップ”写真に反響が集まっている。【写真】親子ショット？有吉が公開した大人と子供の“足アップ”有吉は「裸足好きな家系」との文言とともに、大人と子供の足が写ったショットを公開。ファンからは“親子ショット”ではないかという予想が相次ぎ「かわいすぎる！」「かわいらしい足」「小さいあんよで、しっかり砂をつかんでいますね」などといった感