「汗をぬぐう」「日差し避ける」振り付けや歌詞で自然に覚える環境省や民間企業などでつくる「熱中症予防声かけプロジェクト」（事務局・東京都渋谷区）が、盆踊りの曲に合わせて、熱中症対策を学べる「ひと涼み音頭」を考案した。こまめな水分補給や首回りの冷却などを歌詞で呼びかけており、各地のイベントで活用してもらうことで、熱中症患者の減少につなげたい考えだ。（高田悠介）〽あ〜今年もやってくる長くて暑