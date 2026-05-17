実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が17日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、人生80年時代で重要だと思うことについてつづった。ひろゆき氏は25年12月、自身のYouTube動画で月の生活費は「5万円もかからない」と告白。今月16日には「ポルシェや整形手術は自分とは関係ない世界だと考えた方が楽。分相応を弁えない人が増えたよね」と持論を投稿していた。そこで「若いうちに貧乏暮らしを経験すべき」という声が寄せら