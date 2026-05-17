◇MLB ドジャース 15-2 エンゼルス (日本時間17日、エンゼル・スタジアム)ドジャースは打線が爆発し4連勝。2本のタイムリーで5打点を挙げた大谷翔平選手の状態を、デーブ・ロバーツ監督が語りました。大谷選手は8回表にライト線へタイムリー3ベースを放つと、相手守備陣の中継プレーが乱れる間に一気にホームイン。ランニングホームランかとも思われましたが、記録は3ベースとなりました。ロバーツ監督は試合後にこの場面について