全日本１７日の大田区大会で、矢野安崇（２５）が青柳優馬（３０）を相手に再デビュー戦に臨んだ。矢野は２０２０年１０月にノアでデビューも２３年６月に契約解除。同１０月に強制わいせつの疑いで逮捕されたが示談が成立し、不起訴処分となった。その後はメキシコでＫＵＲＡＭＡとして活動を再開すると今年１月の後楽園大会で王道マットに参戦し、マスクを脱いで練習生として再出発した。そしてこの日、再デビューとなった