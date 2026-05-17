女子プロレス「スターダム」１７日の後楽園大会でハイスピード王者の水森由菜（３６）がジーナ（２９）を下しＶ４に成功した。１５分一本勝負で行われる王座戦は一進一退の攻防の中、互いにラリアートを打ち合う激しい打撃戦となり、両者譲らない。勝負は丸め込み合戦にもつれ込んだ。水森はヨーロピアンクラッチに捕らえられるピンチもカウント２で切り返す。試合残り時間が２分を切る中、最後はトロピカーナで３カウントを