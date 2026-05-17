日々の食卓でなにかと出番が多い豆腐。「手頃なうえに栄養面も充実していて、どんな味つけにも見事にハマる万能食材です」と話すのは、人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さん。ここでは、「豆苗の豆腐炒め」「ミツバ豆腐のゴマダレかけ」のレシピを教えていただきます。シャキシャキ＆ふんわりコンビが相性抜群豆腐と豆苗の異なる食感が楽しめる副菜です。●豆苗の豆腐炒め【材料（4人分）】 豆腐（木綿）1丁（300g） 豆苗
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