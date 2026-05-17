おもちゃにしてはいけない物3つ 1.紐やゴム、糸 ゆらゆらと不規則に動く紐は、猫が獲物としてきたヘビやネズミなどの動きに似ています。狩猟本能を刺激されるため、猫は紐やゴム、糸などを好む傾向にあるといわれています。 しかし、猫の舌にある小さなトゲトゲに紐が引っかかり、吐き出せずに飲み込んでしまうリスクもあります。誤飲した場合、消化管内で詰まって、手術が必要になることも。 2.ビニー