セールやアウトレットでつい服を買いすぎて、後悔したことのある人は多いのでは？ アイテムが増えるほどコーデに迷い、結局着るのはいつも同じ服ばかり……。そんな時に頼れるのが、着回し力の高いベーシックアイテム。今回は【GU（ジーユー）】から、組み合わせに悩まずオシャレに決まる優秀アイテムをご紹介します。忙しい朝のスタイリングもグッと楽になる一着を探してみて。 カラバリ豊富な定