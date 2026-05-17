桑木志帆選手2023年1月 女子ゴルフのレギュラーツアー「Sky RKBレディスクラシック」の最終日が17日に福岡県で行われ、首位タイスタートだった岡山市出身の桑木志帆が今季初優勝を飾りました。桑木は通算15アンダーで、2位とは1打差でした。 桑木はツアー勝利は2年ぶりで、通算4勝目となりました。