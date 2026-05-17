◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」巨人の泉口友汰内野手が、４月２１日の中日戦（長野）の試合前練習で打球を顔面に受け「脳しんとう、顔面打撲、口腔（こうくう）内裂創」と診断された。先日、無事１軍に復帰を果たし「当たり所が悪ければ…というのもあるので、また野球ができる状態に戻れてよかった」と笑顔で語る姿に安心した。私も同様の経験をした。２４年の８月。甲子園での取材中に、練習中の打球が右側頭部に直撃