５月１７日の京都９Ｒ・白川特別（４歳上２勝クラス、芝２４００メートル＝１０頭立て）は、４番人気のベイラム（牡４歳、栗東・武英智厩舎、父サートゥルナーリア）が直線で抜け出して勝利した。勝ち時計は２０００年１０月にサンエムエックスが比叡Ｓでマークした２分２２秒６を０秒４上回る、２分２２秒２（良）。２６年ぶりにコースレコードを更新した。道中は逃げ馬から少し間を開けて２番手を追走。１０００メートルも５