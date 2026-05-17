◆東京六大学野球春季リーグ戦第６週第２日▽慶大８―７法大（１７日・神宮）慶大が法大に雪辱し、１勝１敗のタイに持ち込んだ。１点を追う６回無死二、三塁で４番・中塚遥翔外野手（３年＝智弁和歌山）が逆転の２点適時打を放つなど、６安打を集めて打者一巡の猛攻で一挙６得点。６回２死一、三塁のピンチで登板して封じるなど、１回１／３を無失点と好投した１８９センチ左腕・鈴木佳門投手（２年＝慶応）がリーグ戦初勝利