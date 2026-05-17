◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）マイル女王決定戦が１８頭で争われ、武豊騎手騎乗で５番人気のエリカエクスプレス（牝４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は写真判定の末、４着に終わった。鞍上とは昨年の秋華賞で初コンビを組み２着。エリザベス女王杯１２着、中山牝馬Ｓ４着に続き、白星をつかむことは出来なかった。武豊騎手は当レース、０９年ウオッカ以