ヤクルトで活躍した野球評論家・古田敦也さんが１７日放送のテレビ朝日系「浜田雅功とアスリート幸福論」（日曜・午後１時５５分）に出演。ドラフトで指名漏れした立命館大卒業時に唯一、熱心に勧誘してきた球団名を明かす一幕があった。トップアスリートとして活躍したゲストが人生を“幸福度”という独自の切り口で可視化した「幸福度グラフ」を作成。テレビ朝日に残る膨大な貴重映像をひも解きながらアスリートの栄光と挫折