明治安田J2･J3百年構想リーグ第17節、高知ユナイテッドSCはホームで愛媛FCと対戦。ここまでホーム7連勝と「春野じゃ負けない」高知でしたが前半13分に愛媛に先制を許してしまい、0対1で敗れ8連勝はなりませんでした。