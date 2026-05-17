◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手が今季５勝目を懸けて先発し、６回８７球、５安打無失点でリーグトップタイ５勝目の権利を持って降板した。初回は安打と四球で走者を背負ったが、２回、３回を連続で３者凡退に抑えるなど修正。４回には先頭・度会の左中間二塁打で無死二塁のピンチを招いたが、後続を出塁させず無失点で切り抜けた。５回は連打を浴びて２死二、