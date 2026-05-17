◆関西六大学野球春季リーグ戦▽最終節２回戦大商大１０―０京産大（１７日・マイネットスタジアム皇子山）大商大が２季ぶり２９度目の優勝を飾り、２年ぶり１５度目の大学選手権（６月８〜１４日・神宮、東京ドーム＝報知新聞社後援）出場を決めた。初回２死一、三塁からＤＨの竹田陽翔（１年＝神戸国際大付）の左前適時打で先制すると、なおも２死満塁で志良堂朔二塁手（３年＝市尼崎）も右前適時打。３回にも押し出し四