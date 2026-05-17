◇第65回NHK杯体操 2日目(17日、東京体育館)世界選手権およびアジア競技大会の日本代表最終選考会を兼ねた体操のNHK杯は17日、男子2日目が行われ岡慎之助選手が3連覇を達成しました。4月の全日本個人総合選手権との合計得点で順位が決まるこの大会は、15日に行われた1日目終了時点で橋本大輝選手が合計256.428点でトップ、岡選手は合計255.247点で1.181点差の2位につけ、この日の最終日で頂点が決まります。1班の両者は1種目目にゆ