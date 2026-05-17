◇プロ野球セ・リーグ 巨人ーDeNA（17日、東京ドーム）スタメン起用となっている坂本勇人選手が、先発・竹丸和幸投手を救う好プレーを見せました。場面は1点リードで迎えた6回。先頭で迎えた俊足・度会隆輝選手には四球で出塁を許すと、続く筒香嘉智選手にもヒットを浴び、1、2塁のピンチを招きます。後続はフライと三振に取り、2アウトまで追い込むも、宮下朝陽選手にはチェンジアップをとらえられ、鋭い打球をはじき返されました