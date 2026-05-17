演歌歌手の香西かおり（６２）が１７日、大阪市の生國魂（いくたま）神社で行われた上方落語協会のファン感謝イベント「第３３回彦八まつり」の「噺家のど自慢」に特別審査員として登場。がん公表後初の公の場に姿を見せた。赤のトップスを身にまとい、出演者の歌声に耳を傾けるなど笑顔で審査した。イベント終了後、体調はどうですかという報道陣の問いに「バッチリです」とＯＫマークで応じた。香西は３月に初期の乳がんを