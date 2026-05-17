8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、きょう17日にデビュー3周年を迎えた。それを記念して、グループ初となる写真集『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』が、8月21日に発売されることが発表された。【番組カット】未公開カット多数！ミッションに立ち向かうMAZZEL本作は、グループ名の由来となっている「迷路（Maze）・情熱（Zeal）・幸福（Mazel）」をテーマに、タイ・パタヤで撮影。パタヤの街中で撮影したMAZZELらしい