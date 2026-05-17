高級車、ブランド品、豪華な食事――。資本主義社会では、いつの間にか「お金をたくさん使うこと」が幸せであるかのように刷り込まれている。しかし、ひろゆき氏はそれを「一種の宗教にすぎない」と切り捨てる。では、収入や消費では測れない幸福とは何なのか。派手な贅沢に興味を持たないひろゆき氏が語る、素朴で自由な生き方。※本記事は、ひろゆき著『人生の正体生きること、死ぬこと』（徳間書店）より抜粋、編集したもので