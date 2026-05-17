―［貧困東大生・布施川天馬］― みなさんは、子どもの教育費にどれだけ費やしていますか？一人っ子の増加や教育投資ブームの影響もあり、2000年代初頭と比べても子ども一人当たりの学習費は増加傾向にあります。「子どもの教育費は惜しむべきではない」と、湯水のように塾や予備校へカネをつぎ込んでいる親御さんも多いのでは。文部科学省の調査によれば、子ども一人を高校卒業まで公立に通わせた際の教育費平均は約500〜600万